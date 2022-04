Ausstellung in Traismauer zeigt die Traismaurer Schätze

Werbung

Mit seiner langen Geschichte ist Traismauer Heimat vieler Schätze. Funde aus der Römerzeit, Kostbarkeiten der Wiener Operette oder das einzigartige Traismaurer Krippenspiel sind nur ein paar Highlights einer neuen Ausstellung. Ab 15. Mai können Besucher die neue Ausstellung mit dem Titel „Traismaurer Schätze“ entdecken. Tickets dafür gibt es in der Tourismusinfo im Schloss. Die Ausstellung ist ab 2022 auch erstmals bei den NÖ-Card-Ausflugszielen dabei. In diesem Jahr profitieren darüber hinaus auch NÖ Familienpassinhaber erstmals von einem vergünstigten Preis. „Es freut mich sehr, dass es auch 2022 wieder eine Ausstellung im Schloss Traismauer geben wird und wir dieses Mal auch als Ausflugsziel bei der NÖ-Card dabei sind. Durch sie gewinnt Traismauer und selbstverständlich auch die Ausstellung an Bekanntheit und Besucher“, zeigt sich Bürgermeister Herbert Pfeffer begeistert.

NÖ-Card geht in ihre bereits 17. Saison

Mit 338 Attraktionen, davon zwölf neuen, soll das beliebte Kundenbindungsinstrument NÖ-Card auch heuer wieder tausende Gäste zum Besuch lohnender Destinationen zwischen Enns und Leitha bewegen. „Noch nie hat es so viele teilnehmende Ausflugsziele gegeben“, erklärte NÖ Tourismuslandesrat Jochen Danninger bei der Präsentation der neuen NÖ-Card, die in ihre bereits 17. Saison geht.

Von der NÖ-Card 2021/22, mit der man Ausflugsziele in allen Landesvierteln sowie in den Nachbarbundesländern bei freiem Eintritt besuchen kann, sind im Vorjahr rund 110.000 Stück abgesetzt worden. Damit erhöhte sich die Gesamtsumme seit der ersten NÖ-Card-Saison 2006/07 auf mehr als zwei Millionen.

