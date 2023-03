Preisgekrönte Leberpastete

Für ihre Leberpastete erhielt Ulrike Würschinger im Rahmen der Ab- Hof-Messe in Wieselburg in der Kategorie Aufstriche einen zweiten Platz. Neben zahlreichen Rind- und Schweineprodukten bieten Karl und Ulrike Würschinger am sogenannten Taurushof in Langmannersdorf im Bauernladen auch exquisite Weine an.

Ulrike Würschinger: „Wir haben heuer das erste Mal mit der Pastete an der Prämierung teilgenommen und freuen uns sehr über die Silbermedaille.“ Ihr Gatte Karl ergänzt: „Demnächst werden wir unsere Weine diversen Prämierungen stellen.“ Würschinger-Produkte kann man auch im Selbstbedienungsladen in St. Pölten-Vie-hofen gegenüber der Spitzenfabrik kaufen.

