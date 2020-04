Die Coronakrise wirbelt auch das Jubiläumsjahr der Jugendblaskapelle Fladnitztal (JBK) gehörig durcheinander.

Jubiläumsmesse konnte noch zelebriert werden

Besonders bitter für die Musiker ist der Umstand, dass sich heuer die Vereinsgründung zum 30. Mal jährt. Ein umfangreiches Programm, verteilt über das gesamte Jahr, war bereits in Planung. Zumindest konnte am Beginn des Jahres noch die Jubiläumsmesse in Obritzberg als Auftakt ins Jubiläumsjahr zelebriert werden.

Der nächste Schwerpunkt und wahrscheinlich musikalische Höhepunkt der Feierlichkeiten musste aber abgesagt werden. Das Frühjahrskonzert war für kommenden Samstag geplant. Besonderes Highlight wäre dabei eine Kooperation mit einem Projektchor der Fladnitztalgemeinden gewesen. Sowohl Chor als auch die Blasmusiker steckten bereits mitten in den intensiven Proben, als die Coronakrise hereinbrach und neben dem öffentlichen Leben im Land natürlich auch die Gemeinschaftsproben verunmöglichte.

„Ein derartiges Konzert erfordert neben Einzelproben jedes Musikers vor allem monatelange gemeinschaftliche musikalische Arbeit. Wir benötigen daher eine lange Vorlaufzeit, um eine hohe musikalische Qualität zu erreichen. Das müssen wir bei den weiteren Planungen berücksichtigen“, erklärt Kapellmeisterin Tamara Ofenauer-Haas.

Bezirksmusikfest ist ebenfalls abgesagt

Ob die weiteren Termine stattfinden können, wird die Entwicklung der Krise und die generelle Vorgangsweise in Österreich zeigen. Anfang Juli sollte ein „Tag der Blasmusik“ in Statzendorf mit zünftigem Frühschoppen beim Dorfwirtshaus Deimbacher stattfinden.

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten anlässlich des Jubiläumsjahres war im September beim Musikzentrum Fladnitztal in Wölbling vorgesehen. Dabei sollten im Rahmen eines Bezirksmusikfestes am Samstag 26. September, zahlreiche Blaskapellen des Bezirkes St. Pölten aufmarschieren und sich dabei einer Bewertung durch Wertungsrichter für Marschmusik stellen. Für Sonntag wäre eine Messe mit Festakt und großem Frühschoppen im Festzelt beim Musikzentrum geplant. Der NÖ Blasmusikverband hat nun alle Bewerbe für 2020 abgesagt.

Die Musiker der Jugendblaskapelle Fladnitztal sind dennoch voller Hoffnung, im Herbst ein entsprechendes Fest veranstalten zu können, um das runde Jubiläum des Vereins gebührend zu feiern. „Wir haben uns jahrelang auf dieses Jubiläumsjahr gefreut und jetzt müssen wir uns leider damit abfinden, dass wir unsere Planungen anpassen müssen. Das ist natürlich in Relation zum Ausmaß der gesamten Situation verkraftbar. Was jedoch wirklich fehlt, sind das gemeinschaftliche Musizieren und der Spaß bei unseren Proben und den vielen öffentlichen Auftritten“, betont Obmann Christian Müllner.