Hanne Wais verlässt Motettenchor

Eines der Aushängeschild der Stadt Herzogenburg ist der Motettenchor, der 1970 von Harald Servus gegründet wurde, derzeit aus rund 40 Mitgliedern besteht und seit Dezember 1990 von Otto Schandl geleitet wird. Die Sänger sind in den verschiedensten Berufen tätig und widmen einen Teil ihrer Freizeit dem Chorsingen. Eine der Sängerinnen – Hanne Wais – nahm nach dem Ostersonntag-Pontifikalamt – laut Propst Petrus Stockinger war es die längste Messe, die er je zelebriert hat – in der Prälatensakristei Abschied vom Motettenchor. Seit einem halben Jahrhundert – also fast seit Anfang an – war sie dabei, aus persönlichen Gründen hat sie sich nun verabschiedet.

Die verbliebenen Mitglieder des Motettenchors machen aber, auf gewohnt hohem Niveau, weiter. Ziel des Chorleiters ist, die Qualität der Darbietungen auf ein möglichst hohes Niveau zu heben. Bei seiner kirchenmusikalischen Tätigkeit wird der Chor – so wie heuer am Ostersonntag, wo die Missa in tempori belli in C, die „Paukenmesse“ von Joseph Haydn aufgeführt wurde – vom Stiftsorganisten Johannes Zimmerl und von Musikern und Solisten aus Herzogenburg und Umgebung unterstützt. Zu den Höhepunkten der Chortätigkeit zählen neben den liturgischen Aufgaben auch Konzerte im Festsaal des Stiftes und in der Stiftskirche. Besondere Tradition hat das jährliche Adventkonzert am Fest Mariä Empfängnis am 8. Dezember, das seit der Gründung bis jetzt nur einmal – pandemiebedingt – ausfallen musste.

