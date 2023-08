In Wölbling flossen Tränen der Rührung

Die Kirche war voll bis auf den letzten Platz, so viele Menschen waren gekommen, der gesamte Pfarrgemeinderat, der Pfarrkirchenrat, der Chor, die Vertreter der Gemeinde, der Schulen, die Blasmusik, die Vereine, Dechant Pater Benjamin, Pfarrer Helmut Buchegger und viele, viele Messbesucher. Sie alle wollten „ihrem“ Pfarrer Marek Jurkiewicz ihre Wertschätzung und Verbundenheit ausdrücken. Als er vor 17 Jahren nach Oberwölbling kam, war er ein Fremder, nun wurde ein guter Freund und lieber Bekannter verabschiedet.

Ein langer Festzug, angeführt von den Fladnitztalern und einer großen Schar von Ministranten und natürlich Pfarrer Marek, bewegte sich feierlich auf die Kirche zu, wo nach einer herzlichen Begrüßung die heilige Messe gefeiert wurde. In der Predigt bedankte sich der sichtlich bewegte Priester für die jahrelange gute Zusammenarbeit, das Wohlwollen und die Freundschaft, die ihm im Laufe der Jahre entgegengebracht wurde. Ein riesiger Applaus und standing ovations folgten darauf. Am Ende der heiligen Messe bedankten sich Bürgermeisterin Karin Gorenzel und Vizebürgermeister Peter Hießberger, die Vertreter der Feuerwehr, der Vereine und der Jugendblaskapelle Fladnitztal für die 17 schönen gemeinsamen Jahre und stellten sich mit verschiedenen Aufmerksamkeiten ein. Der gesamte Pfarrgemeinderat, der Pfarrkirchenrat und der Chor verabschiedeten sich mit ganz besonderen Geschenken, wie einem Bild der Kirche, damit Pfarrer Marek immer an Oberwölbling erinnert wird. Die Obmann-Stellvertreterin Helene Kleebinder würdigte in Reimform das fruchtbringende Wirken, die überaus gute Zusammenarbeit und die jahrelange Freundschaft. Anschließend überreichte sie ihm ein Herz aus Lebkuchen, damit immer ein Stück seines Herzens auch in Oberwölbling bleibt.

Der Kirchenchor umrahmte den Gottesdienst mit sehr schönen Liedern und überraschte Pfarrer Marek gemeinsam mit Musikanten der Blasmusik mit dem wunderschönen polnischen Lied Schwarze Madonna. Am Ende der Messe flossen Tränen der Rührung auf beiden Seiten. Bei der anschließenden Agape im Pfarrhof hatten alle Messbesucher noch die Gelegenheit, sich persönlich von „ihrem“ Pfarrer Marek zu verabschieden.