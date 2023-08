Letzter Kirtag des Obritzberger Pfarrers

Das Wetter sah zwar nicht sehr vertrauenerweckend aus, dennoch konnte am vergangenen Sonntag der traditionelle Obritzberger Kirtag zu Ehren des heiligen Laurentius nach der Festmesse geplant über die Bühne gehen. Die Jugendblaskapelle Fladnitztal unter Kapellmeisterin Tamara Ofenauer-Haas spielte zum Frühschoppen auf – und neben der ausgezeichneten kulinarischen Versorgung gab es auch wieder den Weinkeller und ein Schätzspiel. Es war der letzte Kirtag für Pfarrer Marek Jurkiewicz in Obritzberg, denn mit 1. September wird er in der Pfarre Oberndorf an der Melk tätig sein. „Am 1. September 2006 bin ich damals von Zwettl nach Obritzberg und Oberwölbling gekommen, nun ist es Zeit, wieder Abschied zu nehmen. 17 Jahre lang durfte ich Sie im Glauben begleiten – und es waren für mich sehr schöne gemeinsame Jahre. Ich bin dankbar für alle Erfahrungen, die ich hier gemacht habe, ich habe mich hier wohl gefühlt und ich wäre gerne noch geblieben, doch der Plan der Diözese war anders“, so Pfarrer MarekJurkiewicz. Josef Seeanner, derzeit Pfarrer in Traismauer und Titularpfarrer in Stollhofen, übernimmt dann die Leitung der Pfarren Oberwölbling und Obritzberg.

Unter den vielen Kirtagbesuchern sah man auch Altbürgermeister Franz Lahmer, Vizebürgermeister Franz Hirschböck, die Gemeinderätinnen Edeltraud Saferding und Elisabeth Schabasser sowie Helene Kleebinder aus Wölbling.