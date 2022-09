Michaela Steidl verlässt Rathaus Herzogenburg nach 40 Jahren

Werbung Landestheater St. Pölten Anzeige Saison startet mit Theaterfest für alle am Samstag, 10. September

„Die Allwissende“, wie sie Bürgermeister Christoph Artner in seiner Abschiedsrede bezeichnete, hat vergangene Woche ihre letzten Dienste im Rathaus gemacht, denn Michaela Steidl vom Bürgerservice ging in den wohlverdienten Ruhestand. Artner dankte ihr im Namen aller Angestellten für die geleistete Arbeit und die gemeinsame Zeit – und die war lang, denn Steidl trat mit 1. Oktober 1981, also vor mehr als 40 Jahren, hier ihren Dienst an. „Es war nicht immer einfach und es hat sich in den vier Jahrzehnten viel geändert, denn damals wurden die Formulare und andere Utensilien noch auf der Schreibmaschine heruntergeklopft – und es gab keinen Kopierer, sondern nur einen Vervielfältigungsapparat“, erinnert sie sich.

Aber Michaela Steidl hat es immer geschafft – und dafür dankten ihr nicht nur die Kollegen, sondern auch die vielen Herzogenburger, denen sie bei verschiedenen Anliegen weitergeholfen hat.

Ihre letzte Arbeit war hier die Organisation des Betriebsausflugs, bevor sie ihre Taschen packte – aber Langeweile wird trotzdem keine aufkommen, denn sie will sich künftig etwas mehr um die Pensionisten kümmern und hat für die Ausflüge im kommenden Jahr schon einige Ziele im Auge.

