Mitgliederwerbeaktion kam an: Rotes Kreuz Herzogenburg sagte Danke

Die Mitgliederwerbeaktion 2023 der Rot-Kreuz-Bezirksstelle wurde nun mit großem Erfolg abgeschlossen. „Dank dieser Aktion konnten rund 1.900 unterstützende Mitglieder gewonnen werden – und es ist mir ein großes Anliegen, mich für die breite und wohlwollende Unterstützung durch die Bevölkerung zu bedanken. Sie unterstützt damit eine breite Palette an Möglichkeiten, durch die Menschen in Not geholfen werden kann“, so Bezirksstellenleiter Michael Prunbauer.

Alle neuen unterstützenden Mitglieder erhalten in der nächsten Zeit ihre Begrüßungsschreiben inklusive Mitgliedsausweise.

Mit einer unterstützenden Mitgliedschaft ist keinerlei Verpflichtung verbunden und allfällige Änderungen können völlig unbürokratisch unter der Telefonnummer 059144/67400 oder per E-Mail an herzogenburg@n.roteskreuz.at erfolgen. „Die Mitgliedschaft ist zudem auch eine ideelle Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit, die gerade in unserem Raum von größter Bedeutung ist. Die Beiträge kommen direkt der Bezirksstelle Herzogenburg und der Ortsstelle Oberwölbling und damit den Menschen in der Region zugute. Wir freuen uns, auch in Zukunft mit den umfangreichen Angeboten des Roten Kreuzes in der Region für die Bevölkerung da zu sein“, ergänzt Prunbauer.