Fasching ist verbrannt: Herzogenburgs Stadtchef bekam Schlüssel retour

Mit dem Aschermittwoch ist auch in der Stiftsstadt der Fasching ausgeklungen. Neben dem Pensionistenball am Faschingsmontag (siehe Treffpunkt) gab es natürlich Faschingsfeste in den Schulen und bei verschiedenen privaten Vereinen.

Höhepunkt war das Faschings-Verbrennen am Faschingsdienstag, an dem sich viele Herzogenburger beteiligten. Punkt 18 Uhr marschierte die große Gruppe – angeführt von der Stadtkapelle und vom offenen „Sarg“ mit der Faschings-Jacqueline – vom Volksheim Richtung Schrebergarten, wo ein großer Reisighaufen wartete.

Stadtschlüssel wanderte wieder zum Stadtchef

Der Präsident der Oberndorfer Faschingsgilde, Erich „Bauchi“ Böck begrüßte dort die zahlreichen Gäste, bedankte sich für die große Teilnahme – und Ehrenpräsidentin Gerti Frühwirt gab den Stadtschlüssel an Bürgermeister Christoph Artner zurück, den sie sich beim Narrenwecken am 11. 11. vergangenen Jahres von ihm geholt hatte.

Danach wurde der Reisighaufen – betrachtet von den Argusaugen der Stadtfeuerwehr, damit ja nichts passiert – angezündet. Zum Abschluss wanderten alle Teilnehmer zu den aufgestellten Tischen und Bänken, wo man dann seine Würstel von den beiden Esshüten verzehren konnte.

