Abschluss in Perschling Spielsaison der Faschingsgilde offiziell beendet

Lesezeit: 2 Min PN Peter Nussbaumer

Fast alle aktiven Mitglieder der Faschingsgilde WEIMU folgten der Einladung von Gildenchef Franz "Max" Erber (vorne, 5. von links) und Bürgermeister Reinhard Breitner (vorne 6. von links). Foto: Peter Nussbaumer

M it Kassaprüfung und Abschlussessen beendete die Faschingsgilde WEIMU in der Gastwirtschaft Kern in Langmannersdorf die heurige Spielsaison.