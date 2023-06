Musikmittelschule Herzogenburg jubilierte

In der Aula der Mittelschule fand das traditionelle Abschlusskonzert der 4. Klasse statt. Chor, Orchester und Ensembles der Musikklasse unter Birgit Altmann und ihren Kollegen brillierten mit ihren Darbietungen. Die Musikmittelschulen feiern heuer ihr 50-jähriges Jubiläum – und dieses Konzert fiel in die österreichweite Aktionswoche.

Was vor 50 Jahren am Ferdinandeum in Graz als Schulversuch begonnen hatte, wurde zu einem gesamtösterreichischen Erfolgsprojekt: die Musikmittelschulen – ehemals Musikhauptschulen. Dieses europaweit einzigartige Konzept stellt das Unterrichtsfach Musik ins Zentrum des schulischen Alltags. 105 Standorte von Vorarlberg bis ins Burgenland geben zurzeit über 9.400 Schülerinnen und Schülern Zugang zu vertiefender musikalischer Bildung und zum Erlernen eines Instruments.

Im Grazer Orpheum ging nicht nur die Abschlussfeier zum Jubiläum „50 Jahre Musikmittelschulen“, sondern auch auch das Jubiläum der Gründerschule Ferdinandeum Graz über die Bühne. Alle Standorte in Österreich haben in der vergangenen Woche geeignete Beiträge in Form von Abschlusskonzerten, Musicalaufführungen, Bezirksjugendsingen, Talschaftssingen oder Klassenabenden zur Aufführung gebracht.