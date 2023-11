Adventmärkte: Die stillste Zeit im Jahr

Als Einstimmung auf die stillste Zeit im Jahr finden auch heuer wieder zahlreiche Advent-Veranstaltungen statt.

Zu den Fixpunkten zählt der von der Interessensgemeinschaft der Wirtschaft veranstaltete „G'miatliche Herzogenburger Advent“ im Innenhof des Stiftes. Er öffnet am Freitag, 1. Dezember, um 16 Uhr die Pforten. Um 17.30 Uhr erfolgt die feierliche Eröffnung durch Stiftspropst Petrus Stockinger, um 18 Uhr gibt es eine besinnliche Einstimmung und Adventkranzsegnung mit dem Singkreis in der Stiftskirche, um 19.30 Uhr werden weihnachtliche Lieder im Freien mit Sonida Voyage gesungen.

Am Samstag, 2. Dezember, öffnet der Adventmarkt um 14 Uhr, um 14.30 Uhr gibt es das Puppentheater „Zauberdrache im Theatersaal, um 16.30 Uhr ein Benefizkonzert vom Zonta-Club St. Pölten in der Stiftskirche und um 19 Uhr ein Konzert mit „Safe Call“ von der Herzogenburger Musikschule.

Auch am Sonntag, 3. Dezember, geht es um 14 Uhr los, im Theatersaal wird das Musical „Der neue Stern“ aufegführt. Um 16 Uhr gibt es Weihnachtslieder von Pablo im Stiftshof, um 18.30 Uhr ist Abschluss mit der Abendmesse in der Stiftskirche.

Auch einige Adventkonzerte waren auf die Besucher: In der Gartenwerkstatt Nentwich spielen bereits am Samstag, 11. November, um 18 Uhr Reini Dorsch & Band. Am Samstag, 18. November, steht um 19 Uhr „High-Music Christmas Edition“ am Programm, am Samstag, 25. November, um 19 Uhr „Christmas Lights“. Am Sonntag, 26. November, um 16 Uhr gibt es Chor & Stubenmusi Krems/Lechenfeld zu hören, am Samstag, 2. Dezember, um 19 Uhr die Tschingle Bells Combo – und am Sonntag, 3. Dezember, um 16 Uhr die Jugendkapelle Herzogenburg mit „Orchester mit Herz“.

Die Band „Opfekompott“ spielt am Freitag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr im Augustinussaal des Stiftes.

Auch im Gemeindegebiet von Traismauer und der Nachbarschaft stehen Advent-Veranstaltungen am Programm. Den Auftakt macht der Adventmarkt in der Ahrenberger Kellergasse, der am Samstag, 25., und am Sonntag, 26. November, über die Bühne geht.

Der „Traismaurer Advent 2023“, ausgerichtet von der ÖVP, findet in einem noch größeren Rahmen von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. Dezember, statt. Neben dem Hauptschauplatz Schloss und Umgebung wird es auch am Florianiplatz Stände und Ausstellungen geben.

Am Sonntag, 3. Dezember, lädt der FC Kapelln ab 14 Uhr zum Adventmarkt in der Leopold-Figl-Sportanlage. Neben Schammerlgulasch, Geschnetzeltem, Spiralos und Feuerflecken werden Schnäpse und Liköre aus der Region, Mehlspeisen und weitere Getränke angeboten. Ab 15 Uhr besuchen Nikolaus und Krampus den Adventmarkt, Schülerinnen und Schüler der Volksschule Kapelln werden Lieder vortragen, ein Bläserquartett des Musikvereines Kapelln wird vorweihnachtliche Stimmung vermitteln.

Am Samstag, 9. Dezember, lädt die Freiwillige Feuerwehr Perschling ab 14 Uhr zum „Advent im Hof“. Im Gemeindehof gibt es beim Adventmarkt neben Fetzenlaberl, Spiralis, Maroni, Bäckereien und warmen Getränken auch einen Christbaumverkauf und die Möglichkeit der Feuerlöscherüberprüfung. Mehrere Aussteller werden in Verkaufsständen regionale Produkte wie diverse Marmeladen, Liköre, Schnäpse, Holzschnitzereien und Kunsthandwerk anbieten. Eine Bläsergruppe des Musikvereins Kapelln oder des Musikvereins Murstetten wird für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Für die kleinsten Gäste wird Basteln mit Kindern sowie das Schmieden mit Hilfe einer Feldesse angeboten.