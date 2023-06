Stare bedienten sich an Kirschen-Ernte in Franzhausen

Mit ungebetenen „Erntehelfern“ hatte der Obsthof & Weingut Altenriederer in den vergangenen Wochen zu kämpfen. Im Hausgarten in der neuen Betriebsstätte in Franzhausen hatte sich ein Schwarm Stare in der Kirschenanlage (Frühkirschen) selbst bedient und einen großen Teil der Ernte verzehrt. „Ein derartiges Ereignis in diesem Ausmaß hat es noch nicht gegeben. Die Stare hatten anscheinend in den üblichen Gebieten (Anmerkung: Wein- und Obstgärten im Umland) zu wenig Futter gefunden und die Anlage entdeckt. Wir mussten Gegenmaßnahmen durch Lärm- und Schreckschussanlagen ergreifen, die normalerweise nur zur Weintraubenernte eingesetzt werden“, schildert Firmenchef Erich Altenriederer junior.

Weiters: „Wir hoffen, dass sie dadurch abgeschreckt wurden und die Kirschenhaupternte, die in den nächsten Tagen ansteht, nicht auch noch durch einen Stare–Einfall beeinträchtigt wird.“

Durch den strengen Frost haben neben den Marillen und Pfirsichen auch die Kirschen etwas gelitten, der Ertrag ist deutlich geringer als bei einer „normalen“ Ernte.