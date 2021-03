Viele Schulen, Vereine und Gemeinden sind jedes Jahr um diese Zeit bei den Frühjahrsputzaktionen unterwegs, zeigen ihr enormes Engagement, helfen den in der Natur liegengebliebenen Müll richtig zu entsorgen und leisten so einen nachhaltigen Beitrag für Natur und Umwelt.

Dieses Jahr – 2020 wurde die Aktion ja Corona-bedingt abgesagt – stehen die Gemeinden vor großen Herausforderungen. Wo sich ansonsten tausende Freiwillige tummeln und an der größten Umweltaktion in NÖ beteiligen, gilt es heuer, einen anderen Weg einzuschlagen. Das Corona-Virus verträgt sich nicht mit großen Personengruppen und wenig Abstand.

Melanie Baumgartner Hakenkreuze? Nein danke!

Aber nicht nur weggeworfener Müll, sondern auch verschiedene andere Aktionen, machen die Stadt immer wieder unattraktiver und sorgen für Aufregung. So konnte man vergangene Woche auf den Gehsteigen in der Hainer- und Jonas-Straße aufgesprühte Hakenkreuze „bewundern“, die fast nicht zum Entfernen sind. So versuchten etwa Anrainer das Hakenkreuz vor ihrem Haus zu entfernen, was aber nicht gelang.

Auch der nördliche Stiftsparkplatz wurde wieder einmal „verziert“: So sah man am Sonntag, 14. März, in den frühen Morgenstunden, direkt auf der Zufahrtsstraße einen großen Exkrementehaufen, zugedeckt mit einem Papiertaschentuch. Wenn man seine Notdurft bei abendlichen Treffen, wie sie dort fast täglich stattfinden, schon nicht mehr zurückhalten kann, dann bitte in den angrenzenden Acker ausweichen, aber doch nicht mitten auf die Zufahrtsstraße.

Umwelt in kleinem Rahmen sauberhalten

Um zumindest einen Teil für die Sauberkeit der Umwelt beizutragen, kann man bei „Wir halten Niederösterreich sauber“ trotzdem in kleinem Rahmen mitmachen – nach klaren Regeln und mit besonderer Vorsicht.

Wer als Einzelperson oder im Familienkreis zusammen mit im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen den achtlos weggeworfenen Müll in der Natur einsammeln möchte, kann sich Handschuhe und Sammelsäcke an den beiden Freitagen, 9. und 16. April, im Herzogenburger Rathaus bei Gerhard Franz, Telefon 02782/83315-66, nach telefonischer Vereinbarung in der Zeit von 9 bis 11 Uhr abholen.