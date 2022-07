Heißer Sommer in Region Herzogenburg: „Vorsicht in der Mittagszeit!“

Werbung

Die Regenschauer in der Nacht von Montag auf Dienstag waren eine kurze Verschnaufpause, es bleibt heiß.

Der Kreislauf und das Atemsystem werden bei Hitze auf eine ordentliche Probe gestellt. Wie Bezirksärztevertreter Andreas Barnath betont, ist die direkte Sonneneinstrahlung um die Mittagszeit – von 11 bis 15 Uhr – zu vermeiden.

„Bei unvermeidbaren Tätigkeiten ist in dieser Zeit auf einen hohen Sonnenschutz und neben der ausreichenden Trinkmenge auf eine entsprechende Kopf- und Hautbedeckung zu achten, um Hitzschläge zu verhindern“, hält der Mediziner fest.

Tipps von Nußdorfer Medizinerin Haslhofer-Jünnemann

Bekannt ist vielen Leuten, dass Menschen in der kalten Jahreszeit erfrieren können, weniger bekannt sei eine kleinere Spitze in der Sterblichkeit, die es seit jeher auch im Sommer bei Hitzeperioden gibt, so Barnath: „Das Hauptproblem der Hitze ist meist die fehlende Abkühlung in der Nacht. Diese sogenannten tropischen Nächte verhindern einen erholsamen Schlaf und gefährden daher auch das Herz/Kreislaufsystem.“

Auch Ingeborg Haslhofer-Jünnemann, Ärztin für Allgemeinmedizin in Nussdorf, mahnt zur Vorsicht.

„Achten Sie in diesen Hitzetagen mit Temperaturen ab 30 Grad auf eine Kopfbedeckung (Hut, Kappe), wenn sie sich länger im Freien aufhalten müssen, um einen Sonnenstich zu vermeiden.

Trinken Sie ausreichend, steigern Sie ihre Trinkmenge von eineinhalb bis zwei Liter Wasser täglich.

Für ältere Menschen wäre anzuraten – nur morgens bis 10 Uhr und abends ab 17 Uhr das Haus /Wohnung zu verlassen für Spaziergänge oder Besorgungen.

Essen Sie nur leichte Speisen, kalte Suppen, Salate, beziehungsweise kühlen Sie ihren Körper mit Melonen aller Art, regionalem Obst –und Gemüse.

Vermeiden Sie die Mittagshitze und suchen die schattigen Plätze auf - wenn sie sich im Schwimmbad im kühleren Wasser erfrischen.

Vergessen Sie nicht auf den Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor, zumindest Lichtschutzfaktor 30, besser 50.“

„Im Traisental sollte es bald regnen“

Für die Landwirtschaft ist die Situation noch nicht bedrohlich, wobei man gebietsweise abwägen muss: „Im Fladnitztal etwa haben wir kein Problem, im Traisental sollte es diese Woche unbedingt regnen. Es sind nämlich keine Speicher da, weil es auch im Frühjahr so trocken war“, erklärt Bezirksbauernkammer-Obmann Anton Kaiblinger.

Auf die Getreideernte hatte die Trockenheit keinen Einfluss: „Wir können von keiner Super-Ernte sprechen, aber es war eine gute Ernte mit guter Qualität.“

