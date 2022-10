Traismauer: 97 Bäume für Neugeborene

Die Stadt Traismauer ist bemüht auf verschiedensten Ebenen etwas gegen den Klimawandel zu tun. Deshalb wurde 2019 ein Projekt ins Leben gerufen, bei dem jedes Neugeborene einen Obstbaum von der Stadtgemeinde geschenkt bekommt.

Der Leitspruch des Projekts ist dabei „in den Wurzeln jedes Baumes liegt die Zukunft unserer Kinder“. Im Rahmen von Übergabeveranstaltungen können sich die Familien ihren Baum abholen. Zuvor werden die Familien per Brief von der Stadtgemeinde über das Projekt informiert.

Aufgrund der Pandemie konnte seitdem leider noch keine Übergabeveranstaltung durchgeführt werden.

Vor Kurzem war es aber endlich so weit. An drei Tagen wurden die insgesamt 97 Obstbäume (drei verschiedene Sorten – Apfel, Birne und Kirsche) an die Neugeborenen aus den Jahren 2019, 2020 und 2021 übergeben. Die Übergaben fanden auf den Spielplätzen Wagram, Stollhofen (neben der Zwergenstube) und in Gemeinlebarn in der Siedlung Süd statt. Auf jedem der Spielplätze wurde natürlich auch symbolisch gemeinsam ein Baum für dieses Projekt gepflanzt.

„Mir als Bürgermeister der Stadt Traismauer ist es ein besonderes Anliegen in die Zukunft unserer Kinder zu investieren. Daher freut es mich umso mehr, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind und sich ihren persönlichen Obstbaum abholen“, freut sich Stadtchef Herbert Pfeffer über die Beteiligung.

