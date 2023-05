Rottersdorfer Nahversorger kredenzte Köstliches

Das Bewusstsein für die bäuerliche Arbeit zu stärken, ist ein wichtiger Aspekt der Bauernbund-Aktion „Hofjause“. Egal ob Direktvermarkter, Selbstbedienungsläden, Heurigenbetriebe und Ab-Hofläden, die Begeisterung der Konsumenten für bäuerliche Produkte war in der vergangenen Woche landauf landab wieder deutlich spürbar. Die Vielfalt der heimischen Landwirtschaft wurde besonders sichtbar.

Bürgermeister Herbert Ramler und Umweltgemeinderat Stephan Prischink freuten sich über die Teilnahme des Rottersdorfer Nahversorgers „Pepi Omas’s Speis“ an dieser Aktion.

„Es braucht keine Importe von Fleisch, wenn wir bei uns im Land selbst genügend produzieren, genauso bei Obst und Gemüse, wenn wir uns saisonal ernähren. Mit dem Griff zu heimischen Produkten kann hier jeder einen einfachen Schritt tun,“ hoben Ramler und Prischink die Bedeutung der heimischen Landwirtschaft für das Klima und die regionale Wertschöpfung hervor.

Saisonal und regional lautet auch die Philosophie der „Pepi Oma’s Speis“. Gegründet wurde der Nahversorger im Jahr 2021. Der Selbstbedienungsladen ist in Erinnerung an die Pepi Oma getauft worden, die bereits davor ab Hof Zwiebel und Erdäpfel verkauft hatte. Mittlerweile bieten rund 25 Bäuerinnen und Bauern aus der Region ihre Produkte im Laden an der Landesstraße 100 zum Verkauf an.

