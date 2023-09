Lange Nacht der Museen in Traismauer

Am Samstag, 7. Oktober, findet die „Lange Nacht der Museen“ in ganz Österreich statt. Traismauer nimmt auch wieder mit der Ausstellung „Traismaurer Schätze“ und einem interessanten Programm teil. Erstmals bei der „Langen Nacht der Museen“ dabei ist auch die Dependance der Traismaurer Schätze mit der Ausstellung „Schützen & Archäologie“ im römischen Hufeisenturm. Einblicke in die archäologischen Grabungen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts sowie eine Schützenscheibenausstellung des Traismaurer Schützenvereins und Informationen über dessen Geschichte werden hier präsentiert.

Mit seiner langen Geschichte und als UNESCO-Welterbestätte ist Traismauer Heimat vieler Schätze. Funde aus der Römerzeit, Kostbarkeiten der Wiener Operette oder das einzigartige Traismaurer Krippenspiel (immaterielles Kulturerbe seit 2021) sind nur ein paar Highlights der Ausstellung im Schloss.

Während der Langen Nacht der Museen wird in Traismauer ein feines Programm geboten:

18 bis 21 Uhr: Drehbank im Alten Schlosserhaus In der Schmiede wird die alte Drehbank reaktiviert. Dabei kann man einem Schmied bei seinem Handwerk über die Schulter schauen.

18 bis 19.30 Uhr: Kulinarischer Römerrundgang Interessantes archäologisches Wissen über das Militärlager Augustianis wird mit dem Hintergrund des Alltagslebens der Soldaten sowie der Zivilbevölkerung erklärt. Welche Lebensmittel wurden in der römischen Küche verwendet? Wie ernährten sich die Soldaten auf ihren Feldzügen? Verkostung inklusive.

20 bis 22 Uhr: Archäologische Highlights mit Dominik Hagmann Das heutige NÖ südlich der Donau war in der Römerzeit Teil des Imperium Romanum. Zu Recht wurde im Sommer 2021 vom UNESCO-Welterbekomitee der „Donaulimes", die Flussgrenze des römischen Imperiums in Mittel- und Osteuropa, zur Welterbestätte erklärt, zu der nun auch das „römische Traismauer" gehört. Die Bestände im Depot des Stadtmuseums Traismauer beherbergen einmalige Funde aus dem antiken Lager, dem anschließenden Lagervicus und den Gräberfeldern. Modernste archäologische Untersuchungen liefern laufend neue Informationen zum „römischen Traismauer".

22 bis 23 Uhr: Schützenscheiben Neu im sogenannten Hungerturm ist eine Ausstellung der Schützenscheiben. Gotthard Klaus, Kurator der Ausstellung, erklärt deren Bedeutung und erzählt Wissenswertes zum Schützenwesen in Traismauer.

22 bis 23.30 Uhr: „G´schichtln aus Rom, erzählt in Augustianis" Über 1.000 Jahre existierte das Imperium der Stadt am Tiber, kein Wunder, dass sich da so einige Geschichten angesammelt haben, welche sich am besten bei einem Römerrundgang durch Augustianis erzählen lassen. Was hat das Römertor mit der „porta triumphalis" zu tun, welche „lovehacks" gibt uns Ovid und warum bringt uns Hadrian gerade wegen seines Sinnes für Aufrichtigkeit zum Lachen? Die historischen Stätten in Traismauer dienen als Anknüpfungspunkt für Unglaubliches und Unerzähltes.

Die Tickets sind im Vorverkauf und bei der Abendkasse erhältlich. Die regulären (15 Euro) und ermäßigten Tickets (zwölf Euro) gelten am 7. Oktober ab 18 Uhr in allen teilnehmenden Häusern und den Shuttlebussen der „Langen Nacht der Museen“. Die regionalen Tickets (sechs Euro) gelten in den teilnehmenden Museen in NÖ, allerdings nicht für die Shuttlebusse.