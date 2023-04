Traismauer tritt in die Pedale

Stadtgemeinde, Radlobby und die Klima- und Energie-Modellregion (KEM) rufen zur Teilnahme an der Aktion „NÖ radelt“ auf.

Bis Ende September finden unter dem Motto „Österreich radelt“ in allen Bundesländern solche Aktionen statt. Mit dem Aufruf: ,Jede Radfahrt zählt‘ treten wir gemeinsam in die Pedale. Ob zum Einkaufen, in die Arbeit oder zur Schule, sich aufs Rad zu schwingen bringt uns an die frische Luft, fördert die Gesundheit und schützt das Klima“, sagt Ernst Reischauer von der Radlobby. Auch sein Kollege Philipp Pokorny ist überzeugt: „Wer Lust auf mehr Bewegung hat, einen Überblick über die geradelten Kilometer bekommen will oder mit Freunden um die Wette radeln möchte und ganz nebenbei auch noch das Klima schützen will, sollte mitmachen.“

Unter niederoesterreich.radelt.at oder mit der „Österreich radelt-App“ kann man ein Profil anlegen, dann die Gemeinde Traismauer sowie als Verein Radlobby Traismauer auswählen und die Kilometer eintragen.

Übrigens: Beim Wettbewerb „NÖ radelt“ errang Traismauer 2021 den dritten Platz in der Kategorie Gemeinden zwischen 5.000 bis 15.000 Einwohner. Der Dank für die gute Platzierung gebührte 15 Radlern, die in Summe den halben Erdumfang zurücklegten. Die Spitze führte damals der 72-jährige Ernst Hasenzagel aus Gemeinlebarn an. „Er ist ein lebender Beweis, dass Pensionisten nicht zum alten Eisen zählen und nicht zwangsläufig nur mehr motorisiert unterwegs sein können“, so Ernst Reischauer.

