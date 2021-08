Als Alternative zum alljährlichen Glühweinstand im Herz, der im Vorjahr coronabedingt entfallen war, veranstaltete die Junge ÖVP Wölbling erstmals einen Spritzerstand mit Herz. Im Zuge des monatlichen Markttages war man am vergangenen Freitag in der Kirchengasse mit Essen und Getränken vertreten. Wer eine der köstlichen Spritzervariationen dort genoss, bereitete nicht nur sich selbst Freude, sondern unterstützte auch einen gemeinnützigen Zweck: Ein Teilerlös der Einnahmen wird für die Anschaffung eines neuen Volleyballnetzes am Beachvolleyballplatz im Wölblinger Waldbad verwendet.