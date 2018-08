Im Rahmen der Aktion „Ferien ohne Langeweile“ der Stadtgemeinde Traismauer in Zusammenarbeit mit allen acht Feuerwehren von Traismauer ging kürzlich der „Feuerwehr-Erlebnistag“ in Oberndorf am Gebirge über die Bühne.

Die teilnehmenden Feuerwehren organisierten gemeinsam einen Stationenbetrieb für Kinder und Jugendliche. Dort hatten die Kinder die Möglichkeit, spielerisch das Feuerwehrwesen kennenzulernen. Zusätzlich wurde allen Teilnehmern allerlei Wissenswertes und Interessantes über die Tätigkeit und Alltag als Feuerwehrmann vermittelt.

„Der Aktionstag war sicherlich ein Erfolg. Rund 40 Kinder und Jugendliche haben an dieser Aktion teilgenommen. Nach dem Ausfüllen der Sammelpässe bei der Anmeldung haben sie fast durchwegs sehr erfolgreich die einzelnen Stationen absolviert“, erzählte Gemeinderätin Carmen Zuzzi, welche zugleich auch die Verwalterin der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf ist. Weiters: „Auch in den kommenden Jahren sind weitere derartige Aktionstage geplant, wobei die Austragung jeweils von einer anderen Wehr organisiert werden wird. Dabei wird es auch immer wieder einzelne neu arrangierte Stationen geben.“

Solche Aktionen sollen besonders auch Interesse zum Beitritt zur Jugendfeuerwehr wecken, um so den Fortbestand der Feuerwehren in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu gewährleisten.