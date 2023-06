Lange Nacht der Kirchen in Traismauer

Die Stadtpfarre Traismauer hat sich heuer am Aktionstag „Lange Nacht der Kirchen“ beteiligt und ein buntes Programm geboten. In NÖ hatten rund 80 Kirchen ihre Pforten geöffnet und einen nicht alltäglichen Einblick in verschiedenste Bereiche gewährt. Die barocke Stadtpfarrkirche von Traismauer weist eine langjährige Geschichte auf. Nachdem der erste Kirchenbau aus Holz abgebrannt war, wurde auf den Überresten um 1293 eine neue Pfarrkirche im spätromanischen Stil aufgebaut. Die ursprüngliche Martinskirche wurde mehrmals umgebaut, zuletzt im Stil des Barock. Im Jahr 1198 ging die Pfarre an das Domkapitel Salzburg, damit verbunden der Wechsel des Patrozinium zum heiligen Rupert.

Als Fundgrube für Archäologen haben sich die Ausgrabungen unter der Pfarrkirche Traismauer erwiesen.

Über mehrere Stunden gab es ein buntes Programm, zu dem sich zahlreiche Besucher einfanden. Dazu zählten eine Gebetsmeditation samt Orgelmusik, Führungen in die Unterkirche und in den Glockenturm zu einer außergewöhnlichen und historischen Glocke. Die älteste und besonders kostbare Glocke mit einem Gesamtgewicht von einer Tonne ist mittlerweile 500 Jahre alt. Mit einem meditativen Lichtertanz fand das Abendprogramm seinen Ausklang. Für das leibliche Wohl an diesem Aktionstag zeichneten engagierte Mitglieder der Pfarre Traismauer verantwortlich.