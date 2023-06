In Perschling wird groß gefeiert

Vom 30. Juni bis 2. Juli lädt die Freiwillige Feuerwehr Perschling zum Fest auf dem Sportplatz in Perschling. Beginn ist am Freitag um 17 Uhr, ab 20 Uhr spielen "Di Zam Gwiafltn" im Festzelt, ab 21 Uhr gibt es im Barzelt Musik von DJ Tricolore. Der Samstag steht ganz im Zeichen des Gemeindesporttages und des Kinderspielefestes mit Hüpfburg. Beginn des Festbetriebes ist um 10 Uhr, ab 15 Uhr ist Seniorennachmittag und ab 20 Uhr spielen wieder "Di Zam Gwiafltn". Am Sonntag ist Festbetrieb ab 10 Uhr, ab 11 Uhr sorgt die Perschlingtaler Dorfmusik für einen zünftigen Frühschoppen, mit der Verlosung um 19 Uhr endet das Festprogramm. Als Besonderheit gibt es freitags und samstags ab 18 Uhr auch Steckerlfische. Kommandant Christoph Eigner: „Der Reinerlös des Festes dient der Beschaffung von neuer Einsatzausrüstung."