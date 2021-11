„Hollywood, ich komme!“: Wölblinger Stylistin (27) erobert L.A.

Vor wenigen Tagen ging für Alexandra Weyrer die lang ersehnte Reise für eine Ausbildung zur Special-Makeup-Artistin in Hollywood, Los Angeles, los.

Die junge Künstlerin freut sich schon sehr auf das spannende Jahr, denn eines ist ganz klar: „Nirgendwo auf der Welt kann man das Handwerk im Bereich Makeup und Special Effects für Film und Fernsehen besser erlernen als hier in Hollywood“, sagt sie.

An der Cinema Makeup School in Los Angeles wird die junge Wölblingerin in den kommenden Monaten viel Zeit verbringen. Foto privat

Für die 27-jährige geht somit mit etwas Verspätung ein Traum doch noch in Erfüllung, der wegen Corona mehrfach verschoben wurde.

Nun lebt sie schon seit ein paar Tagen in Los Angeles und ist gerade dabei, ihr neues Zuhause für das kommende Jahr komfortabel einzurichten.

„Für mich beginnt nun eine spannende Reise in ein ganz neues Land, mit hoffentlich sehr vielen neuen Herausforderungen und ganz vielen neuen Eindrücken in die Makeup- und Maskenbildnerwelt. Ich gehe im Moment mit einem lachenden und einem weinenden Auge, da ich meine Familie und Freunde jetzt schon schrecklich vermisse. Dennoch freue ich mich riesig auf all das, was ich im nächsten Jahr erlernen werde“, erklärt die Wölblingerin.