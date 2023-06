Direktorin ist nun Oberschulrätin: Feierstunde in Traismauer

In einer Feierstunde wurde die langjährige Schulleiterin der Allgemeinen Sonderschule Traismauer, Renate Obritzberger, mit dem Titel "Oberschulrätin" ausgezeichnet. Über viele Jahre hinweg leitet Obritzberger die Sonderschule mit großem Erfolg und realisierte dabei zahlreiche Projekte und Verbesserungen an der Schule. Dabei setzte sich die Direktorin immer für eine optimale Lernumgebung ein und förderte die individuellen Stärken und Talente ihrer Schüler. Unter ihrer Führung erhielt die Schule mehrere Auszeichnungen für hervorragende pädagogische und kreative Arbeiten.

Die Feierlichkeiten zur Überreichung des Titels fanden in der Sonderschule Traismauer statt. Verpackt in einem lustigen Märchen, wurde zunächst der Werdegang der Direktorin erzählt und mit lustigen Darbietungen der Lehrer, Schulassistenz und Schüler musikalisch untermalt. Zahlreiche Ehrengäste, darunter Stadtrat Andreas Rauscher, Schulqualitätsmanager Helmut Zehetmayer und Stadtpfarrer Dechant Josef Seeanner, beglückwünschten Renate Obritzberger und würdigten in den Ansprachen ihre Leistungen. In ihrer Dankesrede betonte die Schulleiterin die Bedeutung der Bildung und erklärte, dass sie den Titel als Ansporn und Verpflichtung ansieht, weiterhin ihr Bestes zu geben. Sie bedankte sich bei ihrem engagierten Lehrerteam, den Eltern und natürlich den Schülern für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen. Gleichzeitig richtete sie den Blick in die Zukunft und betonte, dass sie sich weiterhin für eine moderne und zukunftsorientierte Bildung einsetzen werde.