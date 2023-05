Nagelprobe in Getzersdorf

Es ist immer wieder schön, wenn von der Jugend altes Brauchtum hochgehalten wird, nachdem schon viele alten Bräuche in der Versenkung verschwunden sind. Beim Maifest der Freiwilligen Feuerwehr Getzerdorf versuchten sich die Burschen und Mädchen beim Nageleinschlagen. Früher war es ein alter Brauch – wer seinen Nagel mit den wenigsten Schlägen in den alten Baumstamm bringt, ist der Nächste in der Gruppe, der als erster unter die Haube kommt. Naturgemäß waren damals nur die Burschen dran, aber im Zeitalter der Gleichberechtigung gilt es heute natürlich auch für die Mädchen.

