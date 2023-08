Julia Brandl: Wenn aus einem Hobby Leidenschaft wird

Seit rund zwei Jahren ist das „Alte Schlosserhaus“ am Florianiplatz das Zentrum für „gemischte“ Kunstausstellungen. Ab dem kommenden Samstag, 5. August, wird die junge Kremser Künstlerin Julia Brandl, deren familiären Wurzeln nach Traismauer zurückführen, dort ihre Kunstwerke ausstellen.

Julia Brandl (Jahrgang 1998) besuchte nach dem künstlerischen Zweig im BORG Krems den „Foundation Course“ im WIFI St. Pölten. Neben der Malerei war sie dort zum ersten Mal mit unterschiedlichen Designrichtungen konfrontiert. Im Anschluss studierte Julia Brandl an der Universität für Angewandte Kunst unter der Leitung von Anab Jain. „Vor Kurzem habe ich das Studium abgeschlossen und freue mich auf die Herausforderungen, die auf mich zukommen. Bereits von Kindheit an hat mich die Malerei fasziniert und aus dem Hobby ist mittlerweile eine Berufung geworden“, erklärt die junge Künstlerin.

Im „Alten Schlosserhaus“ wird sie erstmals eine Ausstellung in größerem Umfang der Öffentlichkeit präsentieren. Porträtstudien in unterschiedlichen Techniken stehen im Mittelpunkt. „Weiters wird es auch Einblicke in Projektarbeiten aus meiner Studienzeit geben“, so Julia Brandl.

Die Ausstellung ist jeweils an Samstagen von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr zu sehen. Die offizielle Ausstellungseröffnung findet am kommenden Samstag, 5. August, ab 15 Uhr statt. Zusätzlich werden auch Exponate der Künstlerin Bethy Kniep und Kunsthandwerksprodukte (Seifen in verschiedenster Form) von Birgit Redl ausgestellt.

Im benachbarten Hungerturm ist die Ausstellung „Schützen & Archäologie“ zu sehen. Dabei werden die Erkenntnisse und mehrere Exponate der archäologischen Forschung in Traismauer seit Beginn der wissenschaftlichen Grabungen Ende des 19. Jahrhunderts im ersten Stock ausgestellt. Im zweiten und dritten Stock ist eine Sammlung von Schützenscheiben mit vielfältigen Motiven zu finden. Die kunstvoll gestalteten Schützenscheiben repräsentieren den Gemeinschaftssinn, den Stolz und die Identität des ehemaligen Traismaurer Schützenvereins.