Ausstellungs-Eröffnung in Traismauer

Eine „gemischte“ Kunstausstellung mit mehreren Künstlern aus der Region ist derzeit an jedem Samstag in den Ausstellungsräumlichkeiten des Schlosserhauses am Florianiplatz zu sehen. Seitens des Vereins „Traismauer erleben“ konnte Karl Paleček auch Stadtrat Rudolf Hofmann, Schuldirektor Harald Blamauer und den Obmann des Literarischen Kreises Traismauer, Walter Nolz, unter den Besuchern begrüßen. Bei der aktuellen Ausstellung präsentieren die Künstlerinnen Julia Brandl, Birgit Redl und Bethy Kniep ihre Werke. Im Mittelpunkt steht die junge Kremser Künstlerin Julia Brandl, deren familiären Wurzeln ebenfalls nach Traismauer zurückführen. Julia Brandl (Jahrgang 1998) besuchte nach dem künstlerischen Zweig im BORG Krems den „Foundation Course“ im WIFI St.Pölten. Neben der Malerei war sie dort zum ersten Mal mit unterschiedlichen Designrichtungen konfrontiert. Im Anschluss studierte Julia Brandl an der Universität für Angewandte Kunst unter der Leitung von Anab Jain. Bei ihrer Premierenausstellung in Traismauer stellen die Porträtstudien in unterschiedlichen Techniken den größten Teil der Ausstellung dar.

Die Ausstellung ist jeweils an Samstagen von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr im Alten Schlosserhaus bis zum 30. September zu sehen.