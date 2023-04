Beeindruckende Ausstellung in Traismauer

Eine „gemischte“ Kunstausstellung mit mehreren Künstlern aus Traismauer und Umgebung ist derzeit an jedem Samstag in den Räumlichkeiten des Schlosserhauses am Florianiplatz in der Römerstadt zu sehen. Seitens des Vereins „Traismauer erleben“ begrüßte Karl Paleček auch Stadtrat Rudolf Hofmann, die Traismaurer Künstlerin Anna-Carina Weiss und den Obmann des Literarischen Kreises Traismauer, Walter Nolz, unter den Ausstellungsbesuchern.

Im Mittelpunkt der aktuellen Ausstellung steht die Tullner Künstlerin Julie Kreuzspiegl, die bereits öfters einige ihrer Werke ausgestellt hat. Die 72-jährige freischaffende Malerin ist Ehrenmitglied des Hagenthaler Kulturkreises, Mitglied der Kunstwerkstatt Tulln und der Kulturvernetzung NÖ.

Umrahmt wurde die Ausstellungseröffnung von einem Gedicht, das von Gaby Eder verfasst und auch vorgetragen wurde. Weiters sind mehrere Exponate von Nicole Wendel und Johanna Schöchtner-Errath als auch von Karl Paleček (Kunst in Verbindung mit Kunsthandwerk) im Schlosserhaus zu sehen.

