Straßenklöppeln in Traismauer geht in die zweite Runde

Nach dem erfolgreichen Klöppelkongress im Jahr 2021 veranstaltete der Verein für Klöppeln und textile Spitzenkunst in Österreich vergangenes Jahr eine Folgeveranstaltung in Traismauer, ein offenes Straßenklöppeln rund um das Schloss. Das erfolgreiche Veranstaltungsformat wird auch heuer wieder umgesetzt und findet am Samstag, 19. August, von 9 bis 18 Uhr statt.

Klöpplerinnen aus Nah und Fern finden sich in der Römerstadt ein, um gemeinsam ihrer Leidenschaft dem Herstellen von Klöppelspitze nachzugehen. Kunsthandwerksinteressierte haben an diesem Tag eine wunderbare Gelegenheit, dieses alte Handwerk kennenzulernen und auch selbst ausprobieren. „Es ist mir eine besondere Freude, dass Traismauer nun für Klöpplerinnen ein Ort des Zusammentreffens und gemeinsamen Arbeitens sowie Austausches geworden ist“, zeigt sich Bürgermeister Herbert Pfeffer glücklich über die Fortsetzung der Klöppelveranstaltungen.

Im Rahmen des „Ferien-ohne-Langeweile“-Programms gibt es auch an diesem Tag einen besonderen Programmpunkt für Kinder. Von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr haben Kinder die Möglichkeit, selbst das Klöppeln beim Schloss auszuprobieren. Anmeldung ist erforderlich per Mail an elisabeth.schiesser@gmx.at.

Gleichzeitig findet am 19. August auch der Traismauer Erlebnistag statt, bei dem ein vielseitiges Programm für Groß und Klein geboten wird. Das „Alte Schlosserhaus“ hat an diesem Tag von 9 bis 18 Uhr geöffnet und bietet eine Vielzahl an ausgestellten Werken von heimischen Künstlern. Außerdem wird live geschmiedet, gedrechselt und genäht.

Um 11 Uhr führt Harald Blamauer bei einem Römerrundgang durch Traismauer. Gotthard Klaus gibt um 13 Uhr Einblicke in die Ausstellung der Schützenscheiben im Hungerturm. Alle Kinder können zwischen 14 und 18 Uhr die Römerwerkstatt beim „Alten Schlosserhaus“ besuchen. Außerdem gibt es um 15 Uhr noch eine Führung von Helga Huber durch die Ausstellung „Traismaurer Schätze“.

Zum Abschluss des Tages gibt es ein Meet & Greet mit dem Verein „Traismauer erleben“, bei dem man hinter die Kulissen der Aktivitäten dieses Vereins blicken kann. Nähere Infos und Details zum Erlebnistag: www.traismauer-erleben.at