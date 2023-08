Verkostung bei Wagramer Bioweingut

Gut besucht war die „Laurenzi-Weinverkostung“ im Bioweingut Fischer in Wagram. Zahlreiche Weinkenner, darunter auch der Tourismus-Ehrenobmann und Nussdorfer Gemeinderat Walter Pernikl sowie der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende der Raiffeisenbank Region St. Pölten, Florian Zederbauer, fanden sich dazu ein. „Der Laurenzitag ist ein sogenannter Lostag. An sich ist um diese Zeit auch der Beginn der Traubenreife und man blickt auf die bevorstehende Ernte, die aus heutiger Sicht angesichts des Reifezustands der Trauben und vom Ertrag her sehr vielversprechend aussieht“, erklärte Winzer Viktor Fischer.

Man schaue aber nicht nur erwartungsvoll der bevorstehenden Lese entgegen, sondern blicke nochmals zurück auf den Jahrgang 2022. Trotz diverser Wetterkapriolen präsentierten sich die 2022er Weine mit ausgeprägter Reife, feiner Frucht und harmonischer Säure, was zum Teil auch sehr kräftige und fruchtige Weine hervorgebracht hat.

Das Jahr 2022 war für die Winzer kein leichter Jahrgang und vor allem zur Erntezeit eine besondere Herausforderung. Letztlich hat der sonnige Oktober den niederschlagsreichen und somit eher schwierigen September wieder halbwegs vergessen lassen. „Für den Jahrgang 2023 sieht es aus heutiger Sicht sehr gut aus. Wenn der Vegetationsverlauf weiterhin spätsommerlich bleibt, kann man davon ausgehen, dass die Haupternte wohl Anfang Oktober wie in einem normalen Jahr beginnen wird“, blickt Biowinzer Viktor Fischer voraus. Es zeichnet sich bislang eine durchschnittliche Ernte ab, wobei die Qualität und auch die Quantität den Vorstellungen der Winzer durchaus entsprechen sollte.