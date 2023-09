Kapelln feierte Anton Schmied-Gedenkmesse

Anton Schmied war nicht nur von 1990 bis 2000 Vizebürgermeister und danach bis zum Jahr 2008 Bürgermeister, sondern engagierte sich in vielen Bereichen der Marktgemeinde Kapelln wie auch bei den Wanderfreunden. Monsignore Gottfried Auer betonte in der Feldmesse inmitten der Natur die aktuelle Schöpfungszeit vom 1. September bis 4. Oktober und stellte das Thema „Bewahrung der Schöpfung“ in den Mittelpunkt des Gottesdienstes.

Eine Abordnung des Musikvereines Kapelln umrahmte die Messe musikalisch und spielte danach einen kurzen Dämmerschoppen. Für die Bewirtung sorgten die Wanderfreunde der Gemeinde Kapelln.