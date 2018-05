Egger-Biere aus Unterradlberg zeichnen sich durch ihre formvollendete Schaumkrone aus. Die Schaumkrone, die vor einigen Tagen den Mühlbach links der Traisen bedeckte, hatte hingegen verheerende Folgen. Auf einer Länge von mindestens 15 Kilometern ist jedes Leben tot. „Das Fischsterben ist ein Desaster“, bringt es Harald Kronawetter, Obmann des Fischereivereins St. Pölten und Umgebung, auf den Punkt.

Exaktes Ausmaß und vor allem Verursacher waren zunächst unklar. Spaziergänger waren auf Schaumkrone und milchig-trübes Wasser aufmerksam geworden, wenig später gab es Meldungen über tote Fische; erst auf einer Länge von 2,5, später von 6,5 Kilometern.

„Wenn ich jetzt Fische im Mühlbach aussetze, wäre das wie bei einem Aquarium, bei dem es kein Futter gibt.“Harald Kronawetter, Obmann des Fischereivereins St. Pölten und Umgebung

Tatsächlich war bei Egger-Getränke in Unterradlberg bereits am Samstag-Früh Ammoniak ausgetreten. Grund dafür waren Wartungsarbeiten, bei denen ein Ventil an einem Kälteaggregat zu lange geöffnet war.

Obwohl es bereits am Samstag-Nachmittag erste Informationen über „Probleme“ im Mühlbach gab, wurde zunächst kein kausaler Zusammenhang hergestellt; wohl aber der Polizeiinspektion Herzogenburg eine Sachverhaltsdarstellung über den Ammoniak-Austritt übermittelt.

Ammoniak wird als Kühlmittel eingesetzt. Die Produktion wurde daraufhin sofort – und wie für solche Fälle standardisiert vorgesehen – unterbrochen, um die die Fehlerquelle zu beheben. „Die Mitarbeiter waren zu keiner Zeit in Gefahr“, versichert Egger-Geschäftsbereichsleiter Manfred Speiser.

Das Ammoniak wurde in der Folge mit Wasser gebunden. Dabei kam es zu einer Fehleinschätzung in der Beseitigung der Ammoniakdämpfe: Die Mitarbeiter wollten den beißenden Geruch dämpfen und haben Wasser in den Abfluss geleert, wodurch es über die Kanalisation zur Laugenbildung und schließlich zum dramatischen Anstieg des pH-Wertes im Mühlbach kam.

An Montag schließlich betraute das Unternehmen Robert Sedlacek, er ist gerichtlich beeideter Sachverständigen für Umweltchemie, Umweltschäden und Sanierung, mit tiefergehenden Untersuchungen, deren Ergebnis am Montag-Abend feststand und keine Zweifel am Verursacher offenließ.

„Setzen alles daran, die Schäden zu beheben“

„Wir bedauern den entstandenen Schaden in aller Form und setzen alles daran, den Vorfall im Detail zu analysieren sowie die Schäden zu beheben. Gemeinsam mit Fischerei-Sachverständigen werden wir das ökologische Gleichgewicht im Mühlbach so rasch wie möglich wiederherstellen,“ verspricht Egger- Getränke-Geschäftsführer Kurt Ziegleder.

Diese Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichts kann lange dauern. Der Obmann des NÖ Landesfischereiverbands, Karl Gravogl, sprach in einer ersten Stellungnahme von „zwei bis vier Jahren.“

Harald Kronawetter, Obmann des betroffenen Fischereivereins St. Pölten und Umgebung, hat die Hiobsbotschaft übrigens bei einer Hochzeit erfahren: „Gleich zu Beginn der Trauungszeremonie bekam ich über das Mobiltelefon eine Mitteilung über das Fischsterben“, war die Feierlaune im Nu erstickt. Denn erstickt sind tausende Fische bis hinab nach Hollenburg und dem anschließenden Donaubegleitgraben: „Salmoniden, also etwa Forellen oder junge Äschen, sind ebenso qualvoll verendet wie Barben, Aiteln oder Koppen, die auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Fischarten stehen“, schildert Kronawetter.

Der passionierte Petrijünger weiter: „Das Ausmaß war wirklich ein Wahnsinn. Wir haben im Mühlbach derzeit eine Strömungsgeschwindigkeit von 2.500 Litern pro Sekunde. Es gibt Strömungskanten, da schwammen ganze Teppiche mit toten Koppen.“

Die Frage, die für die Fischer derzeit im Vordergrund steht: „Wann können wir wieder aktiv werden?“

Denn sofortige Besatzmaßnahmen machen kaum Sinn: „Zuerst muss restlos abgeklärt werden, wie es mit dem Untergrund aussieht. Dort wird es vermutlich ebenso keine Lebewesen geben. Denn wenn ich jetzt Fische im Mühlbach aussetze, wäre das wie bei einem Aquarium, bei dem es kein Futter gibt“, veranschaulicht Harald Kronawetter das Problem.