Traismauers SPÖ-Bürgermeister: „Wäre eine Farce!“

Zum Informationsfreiheitsgesetz, mit dem das Amtsgeheimnis abgeschafft werden soll, ist bekannt geworden, dass davon nur Kommunen über 10.000 Einwohner betroffen sein sollen. Für alle anderen Gemeinden soll die aktive Veröffentlichungspflicht nicht gelten.

Traismauers Bürgermeister Herbert Pfeffer (SPÖ) hat dazu eine klare Meinung: „Ich denke, dass noch nicht die letzte Fassung vorliegt, denn es würde das Recht von Bürgern mit zweierlei Maß messen. Es darf keinen Unterschied machen, wie viele Einwohner die Wohnsitzgemeinde hat. Mit Transparenz hat das gar nichts zu tun. Die Umsetzung dieser minimalen Aufweichung des Amtsgeheimnisses wäre eine Farce!“

Herzogenburgs SPÖ-Bürgermeister Christoph Artner schließt sich an: „Wenn es darum geht, Information bereitzustellen, sollte es keine Unterscheidung nach Gemeindegröße geben.“

Für ihn wäre aber vielmehr genauer zu definieren, was unter der Bezeichnung „Information von allgemeinem Interesse“ zu verstehen ist. Artner: „Mit der Bereitstellung von Information ist jedenfalls ein zusätzlicher Aufwand verbunden. Hier haben kleinere Organisationsstrukturen Schwierigkeiten mit den vorhandenen Ressourcen, dem Erfassen von Daten sowie dem Zugang zu Registern. Probleme sehe ich vor allem im Bereich der Interessenabwägung – Welches Recht gilt als schützenswerter?“

Wenn es um die Vergabe von Projekten, Bauvorhaben oder Umwidmungen durch die Gemeinde gehe, seien diese Informationen durch die Öffentlichkeit des Gemeinderates ohnehin zugänglich. Artner: „Hier ist auf jeden Fall Transparenz gegeben. Inwieweit es sinnvoll ist, etwa sämtliche Bauakte jedermann zur Einsicht bereitzustellen, wage ich zu bezweifeln. Hier überwiegt die Schutzwürdigkeit der Informationen der Eigentümer. Und auf jeden Fall hat auch der Informationswerber ein Minimum an persönlichen Angaben zu leisten.“

Nach Ansicht des Herzogenburgs Stadtchefs sollte auch ein Strafenkatalog festlegen, wie mit Jux-Anfragen oder Anfragen im Sinne behördlichen Filibusterns umgegangen wird.

Wölblings SPÖ-Bürgermeisterin Karin Gorenzel begrüßt die ins Auge gefasste Regelung: „Der Arbeitsaufwand ist für kleinere Gemeinden sehr groß, deshalb finde ich die geplante Begrenzung ab 10.000 Einwohner sinnvoll.“ Sie stehe auch ohne Regelung für Transparenz in der Gemeindearbeit: „Seit Jahren werden die Gemeinderatsprotokolle online zur Verfügung gestellt.“

„In kleinen Gemeinden ist Transparenz eher umsetzbar als in größeren Kommunen, da bei Entscheidungen auf kommunaler Ebene keine Amtsgeheimnisse geheim gehalten werden“, findet Statzendorfs Bürgermeister Herbert Ramler (ÖVP). Beschlüsse im Gemeinderat würden öffentlich auf Homepages und dergleichen gestellt und so den Bürgern nahegebracht.

Gemeinden würden grundsätzlich sehr transparent geführt, betont Obritzberg-Rusts Bürgermeisterin Daniela Engelhart (ÖVP). Sämtliche Budgets und Haushaltspläne seien Gegenstand öffentlicher Sitzungen, genauso wie die Raumordnung und selbst im Baubereich hätten die Anrainer das Recht, Einsicht zu nehmen. Engelhart: „Es ist bei dieser Gesetzesänderung auch wichtig abzuwägen, welche Punkte von allgemeinem, öffentlichem Interesse sind.“

Perschlings ÖVP-Bürgermeister Reinhard Breitner fehlen Details, was in Zukunft meldepflichtig sein wird: „Ich kann daher noch nicht abschätzen was für ein Aufwand auf die Gemeinde zukommt. Ich war und bin aber dem Gemeinderat gegenüber sehr offen, auch der Opposition, und gebe immer alles Wissen weiter.“

Leider sei es oft so, dass es immer jemanden geben wird, dem das eine oder andere nicht passt. „Da kann man dann beispielsweise nicht einmal mehr eine Kinderrutsche irgendwo aufstellen“, so Breitner.

Kapellns Bürgermeister Alois Vogl (ÖVP) betont: „Wir haben in den Gemeinden sicher nichts zu verheimlichen. Die Gemeinderatssitzungen sind alle öffentlich. Wir haben vier Mal im Jahr eine Ausgabe der Gemeindezeitung. In kleinen Gemeinden ist die Administration dieses Gesetzes fast unmöglich.“