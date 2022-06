„Prima la Musica“: Bundes-Gold für Lucie Bryna (12) aus Herzogenburg

Werbung

Sie ist erst zwölf Jahre alt und genießt im wahrsten Sinne des Wortes seit zweieinhalb Jahren den Orgelunterricht beim Stiftsorganisten Johannes Zimmerl – Lucie Bryna, eine Herzogenburgerin mit tschechischen Wurzeln.

In ihrer Heimatstadt Znaim erhielt sie ihre erste musikalische Bildung am Klavier und pflegt seither mit Fleiß und Begeisterung ihre große Begabung. Viele Stunden ihrer Freizeit verbringt sie beim Üben an der Hencke-Orgel in der Stiftskirche und zuhause an einer Johannus-Orgel, die ihre Eltern für sie angeschafft haben, sowie am diözesanen Konservatorium für Kirchenmusik in St. Pölten, dessen Schülerin sie ist.

Mit einem anspruchsvollen Programm ist sie beim Landeswettbewerb „Prima la Musica“ angetreten und hat einen ersten Preis mit der Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb erreicht.

Die Eltern sind im Stift beschäftigt

In Feldkirch schlug nun ihre große Stunde: Lucie erhielt in der Altersgruppe II einen ersten Preis, die höchste Auszeichnung. Ihr Programm enthielt Werke von Johannes Sebastian Bach, Théodore Dubois, Denis Bédard und Johannes Matthias Michel.

Mit der Stiftskirche und dem Stift ist Lucie nicht nur durch das Orgelspiel verbunden, sondern auch als Ministrantin und Tochter des Ehepaares Bryna, das seit Jahren zu den Beschäftigten des Stiftes zählt. Ihre Familie ist genauso stolz auf sie wie die Stiftsgemeinschaft und die Lehrerin am Konservatorium für Kirchenmusik, Ulrike Weidinger.

Mit Alma Teibler (16) aus Perchtoldsdorf unterrichtet die Pädagogin übrigens eine Schülerin, die ebenfalls Gold beim Bundeswettbewerb geholt hat: „Beide Schülerinnen freuten sich am Austausch mit anderen begabten Organisten aus ganz Österreich und betonten die Kollegialität unter den Jugendlichen. Da war der viertägige Aufenthalt in Vorarlberg allemal die Mühe wert“, berichtet Ulrike Weidinger.

