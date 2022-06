Traismaurer mit großem „Dank an Spender“

Offizielle Spendenübergabe: Josef Pramreiter, Präsident Peter Bouda, Dieter Lutz (alle vom St. Pöltner Rotary-Club), Markus Gruber, David Brandl, Sabine und Hans Reischek (Lauffreunde Traismauer) sowie Traismauers Bürgermeister Herbert Pfeffer (von links). Anmerkung: Am Foto sind zwei Schecks zu sehen – der Rotary-Club-Beitrag von 3.000 Euro ist bereits in den 10.000 Euro der Lauffreunde inkludiert. Somit wurden letztendlich 10.000 Euro an Markus Gruber übergeben.

Foto: Günther Schwab