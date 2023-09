Herzogenburger Chorherren feierten das Augustinusfest

Die Chorherrn des Stiftes haben gemeinsam mit Abt Columban Luser vom Stift Göttweig das Fest ihres Ordensgründers Augustinus gefeiert.

Bei der ersten Pontifikalvesper am Tag vorher hat Joachim Niewiadomski mit den Worten „Ich bin bereit“ seine zeitlichen Gelübde abgelegt. Er wurde 1995 in Lubsko/Westpolen geboren und trat im September 2021 in das Stift ein. Zusammen mit einem Bruder ist Niewiadomski in einer gläubigen Familie aufgewachsen, die Glaubenspraxis der Eltern und das Vorbild des Heimatpfarrers hatten starken Einfluss auf ihn. „Die Geschichte meiner Berufung reicht bis in meine frühe Kindheit zurück. Von den ersten Jahren meines Lebens an war ich fest davon überzeugt, dass Gott mich zu einer besonderen Mission in der Kirche beruft, die das Priestertum Christi ist“, sagte er bei seiner Einkleidung im vergangenen Jahr.

Beim Pontifikalamt brachten der Motettenchor Herzogenburg und sein Orchester unter der Leitung von Otto Schandl sowie Stiftsorganist Johannes Zimmerl die Missa in D von Joseph Krottendorfer zu Gehör. Als Solisten brillierten Martina Daxböck, Johanna Gfrundtner, Alfred Ast und Stefan Zenkl. Abt Columban sprach dabei auch die Künstliche Intelligenz an, die für viele Menschen noch ganz weg, aber auch für viele schon da ist. Er fragte sich, was passiert, wenn diese KI in falsche Hände gerät – und wo diese Reise hingeht, wenn Roboter den Menschen ersetzen: „Denn Christen glauben nicht an einen digitalen Gott.“