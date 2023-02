Fit am Arbeitsplatz: Kollegiales Schwitzen in St. Pölten

Egal ob im Office-Job oder auf der Baustelle: Spielt der Körper nicht mit, funktioniert die Arbeit auch nicht. Das haben viele Unternehmen erkannt und geben ihren Mitarbeitenden Möglichkeiten, fit und gesund zu bleiben.

Gemeinsam sporteln bei externen Veranstaltungen Firmenläufe, sportliche Betriebsausflüge oder Tennismatches – mit Kollegen schwitzen ist in. Bei fast jeder Sportveranstaltung in St. Pölten gibt es ein Magistratsteam, Mitarbeitende der Stadt haben die Möglichkeit, gratis teilzunehmen. Zwei Mal schon beim Wings-for-Life-Run dabei war ein Team von Benefit Büroservice, gemeinsame Sportchallenges wolle man jetzt wieder fokussieren, erzählt Miteigentümer Christoph Oblak. Der gesamte Spar-Konzern organisiert und finanziert immer wieder die Teilnahme an Sportveranstaltungen, nicht nur für die Mitarbeitenden in der Zentrale, sondern auch in den Märkten.

Der Unterradlberger Getränkekonzern Egger beteiligt sich nicht nur am Firmenlauf Niederösterreich, sondern unterstützt auch wohltätige Organisationen mit dem hauseigenen Programm „Egger läuft“. Egger übernimmt das Startgeld für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und spendet pro erlaufenen Kilometer fünf Euro an eine karitative Einrichtung.

Angebote für die eigene Fitness Viele Unternehmen laden nicht nur zur Teilnahme an Sportveranstaltungen, sondern erleichtern es ihren Mitarbeitenden auch, sich um ihre persönliche Fitness zu kümmern. Die Bediensteten der Stadt St. Pölten sind zu 90 Prozent Mitglieder der Sport- und Kulturgemeinschaft der Gewerkschaft der Bediensteten der Stadt St. Pölten (SKG), heißt es aus dem Rathaus. Fußball, Tennis mit einer eigenen Tennisanlage in Ratzersdorf, Tischtennis, Bogensport stehen am Programm. Die Sektionen würden sich eines regen Zuspruchs erfreuen.

Auch Egger ist gut dabei: Es gibt beispielsweise eine ganzjährige Kooperation mit dem Gesundheitszentrum Go-Active am Ratzersdorfer See. Außerdem bietet Egger jeden Monat einen anderen kostenlosen Schnupperkurs, wie beispielsweise Tennis, Golf oder Stand-up-Paddling.

In der Spar-Zentrale St. Pölten gibt es eine Reihe von Angeboten von Yoga-Schnuppertrainings über Wirbelsäulengymnastik bis zu Shiatsu. Außerdem bietet Spar Vergünstigungen bei Fitnessstudios, genauso wie Benefit Büroservice und auch XXX-Lutz. Der St. Pöltner Standort des Möbelriesen hat genauso Rabatte bei Sportausrüstungsgeschäften ausgehandelt.

Gesunde Ernährung Bewegung ist nur die halbe Miete, mindestens genauso wichtig ist die gesunde Ernährung. Bei Egger stehen im eigenen Mitarbeiterrestaurant jeden Tag drei unterschiedliche Gerichte am Speiseplan. Zudem gab es im Zuge des Gesundheitsmanagements einen Kochkurs sowie Vorträge und Einzelberatungen mit einer Ernährungsberaterin. Auch für eine Fastenbegleitung schießt das Unternehmen seinen Mitarbeitenden finanziell zu. Für die Magistratsmitarbeitenden wird ebenfalls frisch gekocht im Seniorinnen- und Seniorenwohnheim Stadtwald. Weiters steht ihnen gratis Obst zur Verfügung.

Benefit lädt jeden Montag zum gesunden Frühstück. XXX-Lutz bot seinen Mitarbeitenden gesunde Mittagsmenüs, doch die wurden wieder eingestellt.

Auswirkungen Denn leider seien die meisten Bemühungen bisher ins Leere verlaufen, wie XXX-Lutz-St. Pölten-Geschäftsführer Martin Lackner bedauert. „Heuer versuche ich, Massagen in einem von uns zur Verfügung gestellten, abgeschlossenen Raum im Möbelhaus während der Arbeitszeit einmal pro Woche anzubieten.“

Bei den anderen St. Pöltner Arbeitgebern fruchten die Bemühungen. Das Gesundheitsprogramm von Spar steht auf den Säulen „Ernährung, Bewegung, Vorsorge und Sicherheit“ und brachte dem Konzern auch das Gütesiegel für betriebliche Gesundheitsförderung.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.