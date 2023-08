In Inzersdorf sind wieder die Büchermäuse los

Die Mio-Büchermäuse treffen einander am Samstag, 9. September, zum ersten Mal nach der Sommerpause wieder in der Bücherei – und freuen sich natürlich auf frischen Nachwuchs.

Wer sein Kind zwischen sechs Monaten und zweieinhalb Jahren anmelden will ist, kann das in der Bücherei während der Öffnungszeiten – Mittwoch 7.30 bis 8.30 Uhr, Donnerstag 17 bis 19 Uhr, Freitag 16 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 12 Uhr (während der Sommerferien ist Mittwoch geschlossen) – per E-Mail unter inzersdorf@noebib oder telefonisch bei Marianne Hiesberger unter 0676/826635157 machen. Eine Anmeldung ist nötig, damit eine Gruppeneinteilung gemacht werden kann, es gibt maximal acht Kinder pro Gruppe.

Geleitet werden die Mio-Büchermäuse von Gabriele Frech, eine Einheit dauert etwa eine Stunde. Dabei werden Bücher, ganz dem Alter entsprechend, mit Musik und Bewegung spielerisch erkundet. Der persönliche Austausch bei Kaffee und Kuchen gehört ebenfalls dazu. Für jedes Kind bis zu einem Alter von einem Jahr wartet eine Büchertasche in der Bücherei auf ihre Abholung, Gutscheine dafür liegen dort auf. Zur Verfügung gestellt werden sie vom Land NÖ und seinen Partnern.

„Machen Sie Gebrauch von diesem Angebot und holen Sie sich die Tasche mit dem Buchstart-Buch und einem Gutschein der Bücherei und lernen Sie unverbindlich unsere Bücherei kennen“, empfiehlt das Team der Bücherei, die im heurigen Frühjahr ihr 20-jähriges Jubiläum feierte. Man könne Informationen gerne auch an Freunde weitergeben, die nicht in der Gemeinde wohnen. Jeder Besucher sei herzlich willkommen.