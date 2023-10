Stadt Herzogenburg und Firma Messer unterzeichneten Verträge

Nun ist es (fast) amtlich: Das Werksgelände von Messer Austria ist im Besitz der Stadtgemeinde. „Es fehlt nur noch die notarielle Beglaubigung der Verträge“, informiert Bürgermeister Christoph Artner. Diese sind von den Vertretern des Industriegase-Spezialisten und der Stadt vor wenigen Tagen unterzeichnet worden. Der Kaufpreis beträgt, wie im Gemeinderat beschlossen, 2,2 Millionen Euro.

Gänzlich verschwindet das Unternehmen vorerst noch nicht, in einem Gebäude verbleibt es bis Ende des Jahres.

Apropos Ende des Jahres: Bis dahin muss die Stadtgemeinde auch das Grünberger-Areal räumen, deswegen steht der nächste Schritt am Messer-Areal bereits fest: Die Utensilien des Bauhofs werden dorthin verfrachtet; ebenso jene Gerätschaft, die sich derzeit in Stadeln am Brunnenfeldweg (Nähe Polizei) befindet.

„Für die Kunden in und um Herzogenburg wird sich durch den Verkauf des Werksgeländes nichts ändern. Sie erhalten auch weiterhin alle Industriegase in bester Qualität und genauso schnell und zuverlässig, wie dies bisher der Fall war“, versichert Mathias Heßler, Direktor Supply Chain bei Messer Austria. Die Firma hat im Raiffeisen-Lagerhaus einen kompetenten Partner gefunden, der nun für den Vertrieb verantwortlich ist; beispielsweise von Gastro-Gasen, Propan oder technischen Gasen zum Schweißen und Schneiden.