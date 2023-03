Neue Englisch-Bücher kommen gut an bei Volksschülern

Auf ein erfolgreiche Jahr 2022 kann die Bücherei zurückblicken: Der Buchbestand wurde erweitert und auch die Anzahl der Entlehnungen ist gestiegen. Außerdem kommt jede Woche eine Klasse der Volksschule, um sich mit Lesestoff einzudecken. Nachdem der Lehrplan umgestellt wurde, jetzt gibt es in der 4. Klasse zwei Stunden Englisch pro Woche, hat die Bücherei darauf reagiert und zur Unterstützung des Englisch-Unterrichts 25 englische Bilderbücher angekauft. Sie sind bei den Schülern sehr begehrt.

Das ist ein weiterer positiver Schritt der Bücherei, die vor 20 Jahren mit Flohmarktresten und gesammelten Büchern gegründet wurde und ihren Platz in einem Zwölf-Quadratmeter-Raum im Pfarrhof hatte. Sechs Jahre später übersiedelte sie in den ersten Stock des Pfarrhofs - und nach der Verleihung des Bibliotheken-Awards in der Kategorie „Persönliches Engagement“ wurden im September 2015 neue Räume im Gemeindehaus bezogen.

Zurzeit gibt es dort 16 ehrenamtliche Mitarbeiter, zwei lesen in den Kindergärten wöchentlich vor, einer leitet die Mio-Büchermäuse und eine Mitarbeiterin kümmert sich um die Mint-Ecke in der Bücherei. Die anderen machen den Verleihdienst und was sonst noch so dazu gehört, einkaufen, einbinden, katalogisieren, ausmustern.

Rund 20 Stunden pro Woche wird ehrenamtlich gearbeitet, sieben Stunden ist die Bücherei pro Woche offen. Vorhanden sind aktuell 8.391 Medien, darunter rund 3.700 Kinder- und Jugendbücher - und davon etwa 900 Bilderbücher. Vergangenes Jahr gab es 4.371 Besucher, 76 Neueinschreibungen und 10.663 Entlehnungen.

