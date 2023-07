In Hausheim war die Ente los

Am vergangenen Samstag startete das Sommer-Event der JVP Wölbling in die bereits 13. Runde. Ein lauer Sommerabend mit angenehmen Temperaturen bis in die Morgenstunden bot die Grundlage für eine perfekte Partynacht, die von DJ Tommic und DJ Renhelix mit den besten Beats musikalisch umrahmt wurde. Die vielfältige Barlandschaft versorgte die durstigen Partygäste mit Bier, Spritzern, Longdrinks und Spezial-Mixgetränken. „Wir sind unglaublich stolz, auch in diesem Jahr wieder innerhalb weniger Tage ein so tolles Event auf die Beine gestellt zu haben“, so Obmann Maximilian Leeb. „Vor allem unseren JVP-Neumitgliedern, die uns heuer erstmalig unterstützt haben, sind wir wahnsinnig dankbar – es ist schön zu sehen, dass unsere Vereinsmitglieder-Anzahl stetig steigt und wir mit gutem Gewissen in die Zukunft einer erfolgreichen ANTNmania-Ära blicken können.“

Für Interessierte bereits vorab zum Notieren: Die 14. Auflage der ANTNmania findet am Samstag, 13. Juli 2024, statt.