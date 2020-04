Eine eigenartige Begegnung hatte der ehemalige Geschäftsmann Anton Rath: „Ich bin zwar ein gläubiger Mensch, gehe aber nicht regelmäßig in die Kirche. Manchmal habe ich aber einfach das Bedürfnis danach und ich setzte mich in der Stiftskirche in eine der hinteren Bänke, um ein bisschen über mein Leben nachzudenken. Da ging hinter mir die Tür auf und ein Wolfshund lief an mir vorbei zum Kreuz, das am Mittelgang aufgestellt war.“

Hundehalter war ein junger Mann, etwa 20 Jahre alt.

Anton Rath: „Als ich ihn darauf aufmerksam machte, dass sich das nicht gehört, sagte er zu mir: Du altes Arschloch, was machst du überhaupt da, du gehörst ja schön längst auf den Friedhof – und er murmelte noch einiges vor sich hin.“

Der 80-Jährige stand auf und ging nach draußen auf den Kirchenplatz, wohin ihm der Mann folgte, worauf sich Rath ins Auto setzte und wegfuhr. „Und ich verständigte die Polizei, da ja der Hund ohne Leine hier in der Innenstadt frei herumlief. Ich mag auch Tiere, aber was nicht sein darf, darf nicht sein“, so der Senior abschließend.