Die Schließung der Altstoffzentren hatte eine unangenehme Auswirkung: „Leider kam es zu vermehrten illegalen Müllablagerungen“, berichtet VP-Stadtrat Georg Kaiser.

„Bitte denken Sie an unser Ortsbild“

Er appelliert daher an die Bevölkerung: „Immer wieder werden größere Mengen Strauchschnitt, Rest- und Sondermüll in den Auen, im Windschutzgürtel und entlang der Traisen illegal entsorgt. Auch bei den Müllsammelinseln stehen vermehrt Säcke mit Sondermüll. Bitte denken Sie an unsere Umwelt und an unser Ortsbild. Traismauer hat eine vorbildlich getrennte Abfallwirtschaft und jeder Haushalt ausreichend Tonnen für die Mülltrennung.“

Das Altstoffsammelzentrum in der Stollhofener Straße ist ab 4. Mai ohne Anmeldung und Terminvergabe zugänglich,.