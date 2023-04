Lesung in Herzogenburger Stadtbücherei

Vor 63 Jahren wurde Brigitte Wenzina vom Wein- ins Waldviertel verpflanzt – und sie war stets vom Schreiben fasziniert. In Jugendjahren schrieb sie Gedichte, später kamen Erzählungen, Theaterstücke und Krimis hinzu. Sie arbeitete 40 Jahre lang als Lehrerin für Englisch und Geschichte im berufsbildenden Schulwesen. Nun las sie in der Herzogenburger Stadtbücherei aus ihren Werken vor. Die Zuhörer waren fasziniert von der Autorin, die nach dem Motto arbeitet: „Man nehme denk- und erinnerungswürdige Momente des Lebens, würze sie ausgiebig mit Fantasie, füge dem Ganzen eine Prise Ironie hinzu und bearbeite den Text so lange, bis daraus eine erzählbare Geschichte wird“.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.