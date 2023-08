Landjugend-Bezirk Herzogenburg verlegte Winter in den Sommer

Eine Apres-Ski-Pary mitten im Sommer? Geht das? Ja! Der Landjugend-Bezirk Herzogenburg hat es mit der Sommeredition seiner Apres-Ski-Party eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Schauplatz war das Areal des Bauernladens Koglmühle der Familie Schalhas in Grünz. Dort wurden Zelte aufgestellt und ein Festgelände geschaffen.

Den Beginn machte ein Dämmerschoppen mit der Bezirksbläsergruppe der Landjugend, danach startete die Party und innerhalb kürzester Zeit füllte sich das Veranstaltungsareal mit hunderten Gästen. Das D4-DJ-Team heizte den Besuchern so richtig ein, Abkühlung fand man in der Eisschmelzbar, Schirmbar und Spritzerbar. Die Gäste hatten in der ausgelassenen Partynacht jede Menge Spaß, was auch die Bezirksleitung der Landjugend freute: „Wir möchten uns bei den Besuchern, den Sponsoren, den Mitgliedern für die Arbeit im Vorfeld und bei der Party sowie bei der Familie Schalhas für die Zurverfügungstellung des Areals sehr herzlich bedanken“, so Bezirksleiterin Bianca Stockinger und Bezirksobmann Jakob Stelzhammer unisono.