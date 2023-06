Ausflug des Musikvereins Traismauer

Unmittelbar vor dem bevorstehenden Brassfestival (Mitte Juni) begab sich der Musikverein Traismauer in das Industrieviertel. Grund dafür war eine Einladung des Musikvereins Hirtenberg. Dieser veranstaltete eine Feier zu seinem 100-jährigen Jubiläum, bei dem die Stadtkapelle Traismauer mit Obmann Reinhard Pimperl und Kapellmeisterin Melanie Steininger neben vielen anderen Kapellen als Gast einen Dämmerschoppen spielen durfte. Damit sich die Reise dorthin lohnte, wurde am Samstag nach dem Auftritt ein Ausflug unternommen. Der Weg führte die Musiker in die Bucklige Welt nach Mönichkirchen. Dort verbrachte man den Vormittag mit Wandern. Einige Musiker nutzten die Chance, mit dem Mountain-Cart oder Roller vom Berg hinunterzufahren. Am Nachmittag verschlug es den Musikverein zur Eis-Greißler-Manufaktur nach Kirchschlag, wo eine Führung über die Geschichte des Eises besucht wurde.

Zum Ausklang des gelungenen Ausflugs durfte ein Besuch beim Heurigen Denk in der Eichberger Kellergasse nicht fehlen.