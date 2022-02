ASBÖ-Landeszentrale in Traismauer: Großprojekt startet

Der ehemalige Stadtrat Hannes Sauer (Jahrgang 1958) kann auf ein sehr ereignisreiches Berufsleben beziehungsweise eine abwechslungsreiche Politikerkarriere und langjährige Funktionärslaufbahn bei mehreren Vereinen zurückblicken.

Vor Kurzem trat er die Nachfolge von Otto Pendl als Präsident des Landesverbandes des Arbeitersamariterbundes (ASBÖ) an, wir hatten berichtet:

Samariterbund NÖ Neuer ASBÖ-Chef: Sauer folgt auf Pendl

Dabei hat er gleich ein Großprojekt zu bewältigen, die Übersiedlung der Landeszentrale von Wilhelmsburg nach Traismauer.

Zu seinem Werdegang: Nach der Volksschule in Sitzenberg-Reidling und Gemeinlebarn (durch einen Wohnsitzwechsel jeweils zwei Jahre) absolvierte Hannes Sauer das Gymnasium in Tulln. Nach der Matura arbeitete er bei einer Versicherung und anschließend bei einem Rechenzentrum im EDV-Bereich.

Studium an der Donau-Universität

Anfang der 80er-Jahre erfolgte der Wechsel in die SPÖ- Landesorganisation. Im Mai 1990 wurde Hannes Sauer Mitglied des Traismaurer Gemeinderates und wurde auch auf Anhieb Stadtrat für Soziales. Im Oktober 1996 legte er aus beruflichen Gründen sein Gemeinderatsmandat zurück.

Von 2007 bis 2009 studierte Sauer an der Donau-Universität Krems bei dem Politikwissenschaftler Peter Filzmaier politische Kommunikation. Nach dem erfolgreichen Abschluss konzentrierte sich Hannes Sauer besonders auf seine Aufgabe als stellvertretender SPÖ-Landesgeschäftsführer (von 2007 bis Ende 2014). Im Jahr 2014 erfolgte der Wechsel zum NÖ Pensionistenverband, wo er als Landesgeschäftsführer tätig und für 432 Verbände mit rund 74.000 Mitgliedern zuständig ist.

Seit 13 Jahren ist der vielseitige Kommunikationsexperte auch Mitglied beim Samariterbund NÖ. Im Jahr 2018 wurde er zum Vizepräsidenten des Landesverbandes bestellt und im Jahr darauf zum Obmann der Ortsgruppe Traismauer gewählt. Gemeinsam mit seinem Vorgänger Otto Pendl, er verstarb im November des Vorjahres, wurde intensiv an dem Projekt „Neue Landeszentrale“ gearbeitet.

Letztlich ist man auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück in Traismauer fündig geworden. Nach den archäologischen Ausgrabungen konnte vor Kurzem mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Kosten dafür werden mit rund 4,5 Millionen Euro beziffert.

„Noch heuer soll der Rohbau weitgehend fertig sein und im Laufe des nächsten Jahres soll die Übersiedelung des Landesverbandes erfolgen. Die neue Landeszentrale in Traismauer soll nach der Fertigstellung im Wesentlichen über die nötige Bürostruktur für die Landesverwaltung (14 Mitarbeiter), ein Landesschulungszentrum mit drei großen Lehrsälen und ein großes Katastrophenhilfelager verfügen“, blickt Hannes Sauer voraus.

„Eine Aufwertung in vielerlei Hinsicht“

Bei dem Neubau wird auch der Blackout-Vorsorge Rechnung getragen. Es soll die Möglichkeit einer externen Stromversorgung gegeben sein. Ein entsprechendes Notstromaggregat wird stationiert werden.

Eine Großküche zur Versorgung eigener Kräfte im Katastrophenhilfsdienst-Einsatz wird ebenfalls in der neuen Landeszentrale vorhanden sein. Im Bedarfsfall können damit rund 2.500 Personen versorgt werden. Für Traismauer ist die neue ASBÖ-Landeszentrale sicherlich eine Aufwertung in vielerlei Hinsicht“, so Sauer.

Dem ASBÖ in der Römerstadt wird Hannes Sauer auch in der nächsten Zeit als Gruppenobmann vorläufig erhalten bleiben. „Momentan haben wir ein gutes Team, das selbstständig sehr gute Arbeit leistet.“

Neben der Errichtung der neuen Landeszentrale soll vor allem der Pflegebereich ausgebaut werden. Im Vorjahr erfolgte der Spatenstich für ein neues Pflegeheim in Wiener Neustadt. Der ASBÖ-Landesverband NÖ verfügt derzeit über rund 150 hauptberufliche Mitarbeiter. Davon sind rund 80 im Rettungsdienst und der Rest in der Verwaltung und in der Sozial- GmbH des ASBÖ tätig.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden