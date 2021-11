Nach vierter Verhandlungsrunde: Warnstreik in Herzogenburg

Auch die vierte Verhandlungsrunde der Gewerkschaften PRO-GE und GPA mit dem Fachverband Metalltechnische Industrie (FMTI) für den Kollektivvertrag der Metallindustrie ist nach 14 Stunden ergebnislos abgebrochen worden. „Das Angebot der Arbeitgeber für die Erhöhung der Löhne und Lehrlingseinkommen sowie für die Zulagen ist weiterhin unzureichend“, sagt PRO-GE Regionalsekretär Daniel Hickelsberger.

In 50 Betrieben in ganz Österreich gab es daher Betriebsversammlungen, die in einen dreistündigen Warnstreik übergingen, der derzeit auch bei der Firma Georg Fischer in Herzogenburg im Gang ist.