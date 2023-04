Überfall auf Herzogenburgerin

An diesen Morgen wird sich eine Herzogenburgerin wohl noch lange zurückerinnern, obwohl sie ihn am liebsten aus dem Gedächtnis streichen möchte: Die junge Frau wurde vor wenigen Tagen am Billa-Parkplatz überfallen. Nicht etwa zu nächtlicher Stunde, sondern um 8.10 Uhr attackierte sie der unbekannte Täter. Der Mann packte sein Opfer und boxte ihm mit voller Wucht in den Magen. Erst als die Frau in Panik wie wild zu schreien begann, ließ er von ihr ab und flüchtete.

Im Schock begab sich die Herzogenburgerin nach Hause. Als ihr Gatte von der Arbeit nach Hause kam, berichtete sie ihm über den Vorfall. Er erstattete sofort Anzeige bei der Polizei und veranlasste eine Röntgen-Untersuchung, bei der zahlreiche Hämatome festgestellt wurden.

Für die Attacke gibt es keine Zeugen, Bilder aus der Überwachungskamera der nahen OMV-Tankstelle sind kaum brauchbar.

Was bleibt, ist einerseits die Beschreibung des Angreifers: 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, südländischer Typ. Er trug eine schwarze Jacke, deren Kapuze er bis zu den Augen gezogen hatte.

Das Motiv für die Attacke ist völlig rätselhaft, auch die Kriminalisten finden keine passende Antwort. Die Mutmaßungen reichen vom Raub über versuchte Vergewaltigung bis zu einer wirren Tat unter dem Einfluss von Drogen.

Die Tat wäre übrigens im Verborgenen geblieben, hätte sie der Gatte nicht an die Öffentlichkeit gebracht: „Ich will keine Hysterie erzeugen, aber so etwas darf einfach nicht untergehen. Hoffentlich sind die Ermittlungen der Polizei von Erfolg gekrönt.“

